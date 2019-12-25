Сын Виктора Цоя подал в суд на Алексея Учителя, снявшего фильм "Цой"

Картина вышла в широкий прокат 12 ноября.

Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск сына Виктора Цоя Александра к студии режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчикам. Родственник умершего музыканта требует запретить показ фильма об его отце. Об этом пишет ТАСС.

"Суд зарегистрировал иск о защите прав гражданина на изображение от Цоя А.В. к ООО "КАРОПРОКАТ", ООО "СППР", ООО ТПО "РОК", - сказал собеседник агентства.

Дата слушания иска пока не назначена.

Фильм Алексея Учителя под названием "Цой" вышел в широкий прокат 12 ноября. Сюжет повествует о водителе "Икаруса". Именно в этот автобус врезался "Москвич" культового музыканта в тот роковой день.

По сценарию, водителю автобуса предстоит везти гроб с телом артиста на похороны в Ленинград. В поездку с ним отправляются родные и близкие Виктора Цоя. По словам режиссера, в фильме представлены собирательные образы с вымышленными именами. Ранее об этом также заявлял исполнитель главной роли Евгений Цыганов в интервью Piter.TV.

Отметим, что Александр Цой всячески пытался препятствовать выходу фильма "Цой" в прокат. Он писал письмо в Министерство культуры России и обращался к президенту Владимиру Путину. Наследники музыканта считают картину Учителя "порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких". Сам режиссер уверен, что Виктору Цою было бы стыдно за сына.

Ранее мы писали, что съемки фильма о Шостаковиче Алексея Учителя стартуют осенью 2021 года.

Фото: Википедия