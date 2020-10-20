Алексей Учитель заявил, что Виктору Цою было бы стыдно за сына

Александр Цой написал письмо президенту, требуя запретить фильм про его отца.

Режиссер Алексей Учитель прокомментировал ситуацию со скандалом, которая сложилась вокруг его фильма "Цой". Он заявил, что отец и сын Виктора Цоя читали сценарий и высказывали свои предложения. Однако, несмотря на это, они выступают против выхода картины. Об этом пишут "Известия".

Напомним, сын Виктора Цоя Александр написал письмо президенту России Владимиру Путину с требованием запретить показ фильма про его отца. По словам Учителя, это "какой-то полуанекдотический случай, нонсенс". Режиссер заявил, что Виктору Цою было бы стыдно за сына. "Будто руководству страны заниматься больше нечем", - отметил он.

Учитель добавил, что лично знал Цоя и его семью. Он был на месте трагической аварии в Латвии. При этом его фильм не является биографическим, это "притча о Викторе Цое", где он как символ.

В основу сюжета легла вымышленная история о водителе "Икаруса". Именно с этим автобусом столкнулся "Москвич" музыканта в тот роковой день. По сценарию, водителю предстоит везти гроб с телом артиста на похороны в Ленинград. В поездку с ним отправляются родные и близкие Виктора Цоя. В ленте они представлены как собирательные образы с вымышленными именами.

Изначально премьера должна была состояться 27 августа. Теперь фильм выйдет в широкий прокат 12 ноября. Главную роль в нем исполнил Евгений Цыганов. Ранее актер рассказал Piter.TV о своем персонаже.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU