"Совершенно вымышленный герой": Евгений Цыганов о своей роли в фильме Алексея Учителя "Цой"

Актер заявил, что не знает, когда фильм появится в прокате.

Исполнитель главной роли в фильме Алексея Учителя "Цой" Евгений Цыганов рассказал Piter.TV о своем герое. Актер сыграл Павла Шелеста – водителя автобуса, в который врезался "Москвич" культового музыканта.

Цыганов заявил, что у него "совершенно вымышленный герой" с другим именем. Единственным совпадением является тот факт, что Павел Шелест, как и Янис Фибикс (так зовут настоящего водителя), сидел в "Икарусе", когда произошла авария.

Дальше мы про этого человека ничего практически не знаем. Для всех он стал косвенным убийцей Цоя, а кто он, мы не знаем. Этот фильм не совсем расследование того, кем был этот человек. Это, скорее, желание поставить нас с нами на место этого человека. Мы живем, и вдруг в нашей жизни происходит что-то экстраординарное, а тут еще и человек, который является для всех чем-то таким огромным. А он (водитель автобуса – прим. Ред.) тоже как-то живет, и каким бы он ни был, с ним что-то происходит. Евгений Цыганов

При этом в фильме также раскрывается тема художника, поэта, который на взлете своей музыкальной карьеры, на пике популярности ушел из жизни.

То, что остается, что в итоге позволяет нам писать на стенах "Цой жив" и говорить об этом "Цой жив". Вдруг раз и его нет, а он жив. Это же повод для того, чтобы снять кино. Хотя оно совершенно такое немножечко придуманное, и это никто не скрывает. Евгений Цыганов

Выход фильма Алексея Учителя "Цой" неоднократно переносили. Изначально зрители должны были увидеть картину 27 августа, затем премьеру перенесли на 3 сентября. Когда теперь фильм выйдет в прокат, не уточняется. На этот вопрос также не смог ответить Евгений Цыганов.

Ранее мы писали, что на закрытии Фестиваля уличного кино выступила группа Евгения Цыганова.

Видео: Piter.TV, YouTube / SonyPicturesRU