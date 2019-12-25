На Елагином острове завершился фестиваль уличного кино

Лучшие фильмы выбирали сами зрители.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что в Северной столице завершился фестиваль уличного кино. Мероприятие проходило под открытым небом на Елагином острове.

В последний день зрителям показали 10 лучших короткометражек 2019 года. Так, посетители увидели "Подвиг" Ивана Петухова, и "Ничто не может помешать нам любить" от российской актрисы китайского происхождения Ян Гэ. Также на закрытии выступили музыкальные коллективы, актеры и режиссеры.

По итогам фестиваля зрители сами выберут лучший фильм. Победитель получил грант в полтора миллиона рублей.

Ранее мы сообщали о том, что объявлены победители российского фестиваля "Кинотавр" 2020 года.

Фото:Piter.TV