Съемки фильма о Шостаковиче Алексея Учителя стартуют осенью 2021 года

Картина не будет полностью биографичной.

Российский кинорежиссер Алексей Учитель планирует начать съемки фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче осенью 2021 года. В настоящий момент работу над первым вариантом сценария заканчивает Александр Терехов – автор сценария к фильмам "Матильда" Учителя и "Дылда" Кантемира Балагова. Об этом Учитель рассказал в интервью Piter.TV.

По словам режиссера, фильм о Шостаковиче будет большим, сложным по объектам и местам съемок. Предполагается, что это будет международный проект – предварительное соглашение подписано с одним из английских продюсеров.

Кинопроект будет посвящен истории создания Ленинградской симфонии Шостаковича. Авторам фильма предстоит встретиться с родственниками композитора и обсудить все нюансы проекта. Учитель заявил, что сюжет не задумывается как полностью биографический. В нем найдут отражение обстоятельства жизни композитора, повлиявшие на его музыку и судьбу.

Ранее Алексей Учитель заявил, что Виктору Цою было бы стыдно за сына. Напомним, сын музыканта обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить прокат фильма про его отца. По мнению Учителя, это "какой-то полуанекдотический случай, нонсенс". "Будто руководству страны заниматься больше нечем", - отметил кинорежиссер.

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