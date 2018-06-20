В центре Петербурга обнаружили 28 нелегальных торговых точек

Всех нарушителей ждет административная ответственность.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом провели рейд в центре Петербурга, в ходе которого выявили 28 нелегальных торговых точек.

Незаконно установленные павильоны были обнаружены на канале Грибоедова и Лиговском проспекте, а также на самой главной магистрали города – Невском проспекте. Предприниматели предлагали петербуржцам и гостям города самый разнообразный товар: от сувениров до продуктов питания.

Всех нарушителей ждет административное наказание по статье "Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства". Наказывается штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в четырех районах Северной столицы снесли незаконные ларьки.

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