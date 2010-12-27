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В четырех районах Северной столицы снесли незаконные ларьки 
Сегодня, 20:12
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IRINA_CHALKINA

В четырех районах Северной столицы снесли незаконные ларьки 

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Кроме того, в одном из районов изъяли тележку с кукурузой.

Во вторник, 19 марта, сотрудники ККИ вновь провели рейды по Петербургу на выявление незаконных торговых точек. Об этом сообщили в ведомстве.

Так, проверки коснулись Будапештской улицы у дома №33, где ликвидировали цветочный киоск и торговый ларек такого на Курской улице.

Кроме того, сотрудники Комитета по контролю за имуществом побывали в поселке Шушары. Там они выявили незаконный павильон, договор об аренде которого истек еще в 2016 году. Также землю освободил на улице Политехнической улице.

Ранее мы сообщали о том, что "Пока аккумуляторы не сели": подростки решили прокатиться снаружи электробусов 

Фото:pixabay 

Теги: комитет по контролю за имуществом, новости спб, общество, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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