В четырех районах Северной столицы снесли незаконные ларьки 

Во вторник, 19 марта, сотрудники ККИ вновь провели рейды по Петербургу на выявление незаконных торговых точек. Об этом сообщили в ведомстве.
Так, проверки коснулись Будапештской улицы у дома №33, где ликвидировали цветочный киоск и торговый ларек такого на Курской улице.
Кроме того, сотрудники Комитета по контролю за имуществом побывали в поселке Шушары. Там они выявили незаконный павильон, договор об аренде которого истек еще в 2016 году. Также землю освободил на улице Политехнической улице.
Ранее мы сообщали о том, что "Пока аккумуляторы не сели": подростки решили прокатиться снаружи электробусов
Фото:pixabay
Оставить комментарий