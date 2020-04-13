Marvel раскрыла фанатам одну из пасхалок в "Мстителях: Финал"

Спрятанная в фильме отсылка связана с Тони Старком.

Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей". Спрятанная в фильме отсылка связана с Тони Старком – персонажем Роберта Дауни-младшего.

На скриншоте из "Мстителей" изображены выдвинутые вперед руки персонажей перед началом миссии по спасению мира. К этому кадру Marvel приложила фотографию дугового реактора Тони Старка, который точь-в-точь совпадает с композицией, получившейся из рук.

Marvel показала пасхалку спустя год после премьеры фильма. Таким образом создатели фильма отдали дань уважения герою, который пожертвовал своей жизнью ради спасения человечества. Фанаты уверены, что в картине спрятано еще множество пасхалок.

Ранее глава Marvel намекнул на продолжение "Мстителей". Предполагается, что новый фильм выйдет не раньше 2023 года. Напомним, финальные "Мстители" стали самой кассовой картиной в истории кинематографа.

Фото: Twitter / Marvel

Видео: YouTube / MARVEL Россия