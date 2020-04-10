Глава Marvel намекнул на продолжение "Мстителей"

Фильм "Мстители: Финал" стал самой кассовой картиной в истории кинематографа.

Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги опубликовал в Twitter неоднозначную запись с намеком на возможное продолжение "Мстителей".

История началась с того, что один из пользователей Twitter опубликовал на своей странице экранку с финальной битвой Мстителей. На видео видно, как Капитан Америка поднимает молот Тора и бросает его в Таноса, что приводит зрителей в зале в восторг.

"Откиньте свои занятия в сторону и насладитесь прослушиванием [зрителей], реагирующих на Капитана Америку, владеющего молотом Тора", - написал поклонник Мстителей.

Эта публикация привлекла большое внимание пользователей соцсети, в том числе и самого Файги. Он сделал репост этой записи, написав: "Приятное напоминание о том, чем все мы были заняты почти ровно год назад. Приятное напоминание о том, чем все мы однажды снова займемся".

Публикация главы Marvel, который ничего не писал в своем Twitter с ноября 2018 года, вызвала бурную реакцию среди фанатов. Предполагается, что новые "Мстители" выйдут не раньше 2023 года. Напомним, фильм "Мстители: Финал" стал самой кассовой картиной в истории кинематографа.

Ранее Киану Ривза в образе Призрачного гонщика показали в фанатском трейлере.

Видео: Twitter / Kevin Feige