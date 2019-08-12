Названы лауреаты "подростковой" премии Teen Choice Awards

По результатам интернет-голосования определены лучшие актеры, актрисы, фильмы и сериалы.

В Америке назвали лауреатов ежегодной премии Teen Choice Awards. По результатам голосования были определены лучшие актеры и актрисы в жанре экшн и фэнтези, а также любимые подростковые фильмы и сериалы. Об этом пишет Billboard.

Так, лучшим экшн-фильмом этого года стали "Мстители: Финал". Лучшим экшн-актером стал Роберт Дауни-младший, а лучшей актрисой — Скарлетт Йоханссон.

В категории "Лучший фантастический фильм" победил ремейк мультфильма Disney "Алладин". Лучшей актрисой в жанре фэнтези стала Наоми Скотт, исполнившая роль Жасмин, а лучшим актером — Уилл Смит, сыгравший Джина.

Лучшей драмой назван фильм Дженни Гейдж "После", лучшей комедией — картина "Безумно богатые азиаты".

Среди сериалов больше всего наград собрали подростковая драма "Ривердейл" и фэнтези "Сумеречные охотники".

Молодежная премия Teen Choice Awards, присуждаемая компанией Fox, вручается с 1999 года. Ежегодно отмечаются крупнейшие достижения в музыке, кино, спорте, телевидении, моде и др. Голосование проводится среди подростков 13-19 лет.

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