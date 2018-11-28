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В сети появилась не вошедшая в "Гарри Поттера" песня

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Композиция была написана специально для фильмов о юном волшебнике.

В сети появилась композиция Брюса Спрингстина "I"ll Stand By You", которая была написана специально для фильмов о "Гарри Поттере". Об этом пишет Pitchfork.

Песня так и не прозвучала ни в одном фильме франшизы, не смотря на то, что у музыканта были на это определенные надежды. В результате, "I"ll Stand By You" стала саундтреком к новому фильму Гуриндера Чадхи "Ослепленные светом".

Картина рассказывает о подростке из семьи пакистанских эмигрантов. Он оказывается в Британии и находит свое место в жизни благодаря музыке Брюса Спрингстина. Кроме "I"ll Stand By You" в фильме прозвучат еще несколько треков композитора.

Лента "Ослепленные светом" выйдет в российский прокат 10 октября 2019 года.

Ранее мы писали, что в сети появилось первое фото со съемок второго сезона "Пацанов".

Видео: YouTube / Bruce Springsteen

Теги: брюс спрингстин, гарри поттер, ослепленные светом
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка, Мировые новости,

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