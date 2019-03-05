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Опубликован второй трейлер кинокомикса о супергерое "Шазам!"

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Премьера фильма назначена на 5 апреля.

За месяц до начала проката в сети опубликован новый второй трейлер кинокомикса "Шазам!".

Сюжет фильма расскажет историю подростка Билли Бэтсон, который обрел способность превращаться в супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!". Главные роли в фильме исполнят Закари Ливай и Эшер Энжел. Амплуа злодея досталась британскому актеру Марку Стронгу. Режиссером ленты стал Дэвид Ф. Сандберг, до этого снявший ужастики "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла". 

Ранее на Piter.TV: Мориарти из Шерлока вернулся на экраны в детективном триллере "Стальная страна".

Видео: Warner Bros. Pictures

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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