Опубликован второй трейлер кинокомикса о супергерое "Шазам!"

Премьера фильма назначена на 5 апреля.

За месяц до начала проката в сети опубликован новый второй трейлер кинокомикса "Шазам!".

Сюжет фильма расскажет историю подростка Билли Бэтсон, который обрел способность превращаться в супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!". Главные роли в фильме исполнят Закари Ливай и Эшер Энжел. Амплуа злодея досталась британскому актеру Марку Стронгу. Режиссером ленты стал Дэвид Ф. Сандберг, до этого снявший ужастики "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".

Ранее на Piter.TV: Мориарти из Шерлока вернулся на экраны в детективном триллере "Стальная страна".

Видео: Warner Bros. Pictures