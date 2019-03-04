"Скучали по мне?": Мориарти из Шерлока вернулся на экраны в детективном триллере "Стальная страна"

Лента выйдет 12 апреля, будет ли этот фильм официально представлен в России, пока что не известно.

На YouTube-канале появился официальный трейлер триллера "Стальная страна" (Steel Country), в котором одну из главных ролей играет Эндрю Скотт (сериал "Шерлок", фильмы "Пустая корона", "007: СПЕКТР").

Действие происходит в Пенсильвании. Там в реке было найдено тело мальчика и Дональд, местный водитель мусоровоза (Эндрю Скотт) берет на себя роль детектива. Он становится одержим этой смертью и считает, что ребенка кто-то убил.

Режиссер - Саймон Феллоуз ("Малиса в Стране чудес"), сценарий написал дебютант Брендан Хиггинс. Также в фильме снялись: Брона Во ("Крах", "Нулевой канал"), Джейсон Дэвис ("Ходячие мертвецы"), Катрин Дайер ("Очень странные дела"¸ Денис Гофф ("Робин Гуд", "Мушкетеры"), Сандра Эллис Лэфферти ("Голодные игры"), Дж.Д. Эвермор ("Настоящий детектив", "Джанго освобожденный").

Лента выйдет 12 апреля, будет ли этот фильм официально представлен в России, пока что не известно.

Фото и видео: Shout! Factory/ Youtube