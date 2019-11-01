Джуд Лоу ищет нацистов-террористов в трейлере "Безмолвного братства"

Премьера в России намечена на 5 декабря.

Триллер "Безмолвное братство" появился первый трейлер. В России прокат фильма начнется с 5 декабря 2024 года. Джуд Лоу играет агента ФБР Терри Хаска, который движется по следу банды грабителей банков и инкассаторов. Вскоре главный герой выясняет, что его целью стала террористическая группировка нацистов, намеренная устроить в стране вооруженный мятеж. Сжет основан на реальной истории националистической группировки, которая работала в Вашингтоне в период с 1983 по 1984 годы. Члены банды верили в то, что национальное правительство в США оказалось оккупировано сионистами, а поэтому Америка теперь служит интересам евреев.

Также в актерском составе заявлены Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости") в роли лидера бандитов, Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться") и Марк Марон ("Блеск"). Режиссером ленты выступил Джастин Курцел, ранее поставивший на экране "Подлинную историю банды Келли" и "Кредо убийцы" с Майклом Фассбендером. фициальная премьера картины состоялась на кинофестивале в Венеции. Фильм собрал позитивные отзывы от критиков. В настоящее время у проекта фиксируется рейтинг в 86 процентов свежести на сайте Rotten Tomatoes и 72 балла из 100 на Metacritic.

Вышел тизер сериала "Тысяча ударов".

Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers