Вышел тизер сериала "Тысяча ударов"

Премьера шоу намечена на 2025 год.

На YouTube-канале Hulu авторы опубликовали тизер-трейлер телевизионного сериала "Тысяча ударов" — нового проекта от создателя "Острых козырьков" Стивена Найта. Сюжет проекта основан на реальных историях людей 1880-х годов. В центре повествования окажутся два друга с Ямайки, Эзекия и Алек. Они попадают в водоворот криминальной жизни лондонского Ист-Энда, где встречают Мэри Карр, королеву женской преступной группировки "40 слонов". В результате банда вступает в конфликт с преступным авторитетом и популярным боксером Шугуром Гудсоном.

В актерском составе указаны Малачи Кирби, Фрэнсис Лавхолл, Эрин Доэрти и Стивен Грэм. В шоу также снялись Джейсон Тобин, Джеймс Нельсон-Джос, Ханна Уолтерс, Дарси Шоу, Надя Альбина, Морган Хилэйр, Джемма Карлтон, Каолифионн Данн, Сьюзан Линч, Дэниел Мэйс, Адам Нагайтис, Гэри Льюис, Том Дэвис и Роберт Гленистер. Сценарий разработан Найтом совместно с Амиром Брауном, Инсук Шаппеллом, Харланом Дэвисом и Ясмин Джозеф. Режиссерами эпизодов стали Тиндж Кришнан, Ник Мерфи, Эшли Уолтерс и Кооки Гиедройк. Официальный релиз сериала состоялся на Лондонском кинофестивале, который открылся в 2024 году 9 октября. Позже "Тысяча ударов" выйдет на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu в 2025 году.

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Фото и видео: YouTube / Hulu