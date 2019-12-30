В сеть выложили первый трейлер "Морбиус" с Джаредом Лето

На большие экраны в России фильм выйдет 30 июля 2020 года.

На YouTube опубликовали первый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли.

По сюжету, учёный Майкл Морбиус страдает от смертельного заболевания крови. Чтобы вылечиться, он подвергает себя нападению летучих мышей и после превращается в монстра.

Вместе с Джаредом Лето в фильме снялись Мэтт Смит ("Доктор Кто", "Корона"), Тайриз Гибсон (цикл фильмов "Форсаж"), Адриа Архона ("Тихоокеанский рубеж 2", сериал "Настоящий детектив") и Джаред Харрис ("Чернобыль", "Карнивал Роу").

На возможное пересечение киновселенной Marvel и Spider-Verse, которую развивает Sony, в сентябре 2019 года намекнул продюсер Кевин Файги. Ещё одну отсылку к фильму "Человек-паук: Вдали от дома" можно заметить в самом трейлере

Режиссёром "Морбиуса" стал Даниэль Эспиноса, который известен по работам над хоррором "Живое" и триллером "Номер 44". На большие экраны в России фильм выйдет 30 июля 2020 года.

Ранее вышел трейлер фильма "Подлинная история банды Келли" с Рассел Кроу.

Видео: YouTube/ SonyPicturesRU