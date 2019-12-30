Вышел трейлер фильма "Подлинная история банды Келли" с Рассел Кроу

Лента расскажет о реальном Робин Гуде.

В сети опубликовали трейлер криминалльного вестерна "Подлинная история банды Келли" , где одну из главных ролей сыграл обладатель премии "Оскар" Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Нокдаун").

В центре сюжета история Неда Келли. От одного упоминания его имени дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Он один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считают благородным разбойником и реальным Робином Гудом.

Помимо Кроу в картине сыграли Джордж Маккэй, Николас Холт, Эсси Дэвис, Шон Кинэн, Джейкоб Коллинс-Леви, Томасин МакКензи, Чарли Ханнэм и другие. Фильм снял победитель Каннского фестиваля Джастин Курзель. Премьера "Подлинной истории банды Келли" запланирована на 28 февраля.

Видео: YouTube / JoBlo Movie Trailers