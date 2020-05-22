На YouTube представили трейлер "Довода" Кристофера Нолана

Премьера фильма может состояться 16 июля.

На YouTube опубликовали трейлер долгожданного фильма, рассказывающего о квантовой Третьей мировой войне, которую пытаются предотвратить два шпиона. Премьера может состояться 16 июля.

Режиссером фильма стал Кристофер Нолан. Главные роли сыграли Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец"), Роберт Паттинсон ("Маяк"), Элизабет Дебики ("Агенты А.Н.К.Л."). Оператор – швейцарец Хойте ван Хойтема, уже работавший с Ноланом над лентами "Дюнкерк" и "Интерстеллар".

Ранее режиссер не стал переноситься начало премьеры из-за коронавируса, потому "Довод" может стать первым фильмом, который выйдет на большие экраны после отмены карантина.

Опубликован трейлер боевика "Старая гвардия" с Шарлиз Терон.

Видео: YouTube/ WBRussia