Опубликован трейлер боевика "Старая гвардия" с Шарлиз Терон

На Netflix фильм выйдет 10 июля.

Опубликован трейлер комикс-боевика с Шарлиз Терон "Старая гвардия". Его выложили на официальный YouTube-канал Netflix.

Фантастический фильм основан на комиксе именитого Грега Руцки, известном в узких кругах. В нём объединяются войны разных веков, которые защищают мир смертных, хотя очень от этого устали. Трейлер обещает героям алчного, могущественного и коварного противника.

Режиссёром ленты выступила Джина Принс-Байтвуд, которая снимала до этого такие фильмы как "Тайная жизнь пчел и "Плащ и кинжал".

На платформе фильм выйдет 10 июля.

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Видео: YouTube / iVideos