Опубликован трейлер боевика "Старая гвардия" с Шарлиз Терон

Опубликован трейлер комикс-боевика с Шарлиз Терон "Старая гвардия". Его выложили на официальный YouTube-канал Netflix.
Фантастический фильм основан на комиксе именитого Грега Руцки, известном в узких кругах. В нём объединяются войны разных веков, которые защищают мир смертных, хотя очень от этого устали. Трейлер обещает героям алчного, могущественного и коварного противника.
Режиссёром ленты выступила Джина Принс-Байтвуд, которая снимала до этого такие фильмы как "Тайная жизнь пчел и "Плащ и кинжал".
На платформе фильм выйдет 10 июля.
Ранее Дэвид Линч опубликовал анимационную короткометражку про пожар.
Видео: YouTube / iVideos
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все