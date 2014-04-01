Эксперты оценили требования украинской стороны на переговорах в Стамбуле

Эксперты считают, что с некоторыми требованиями в РФ точно не согласятся, но все же делегация пообещала передать их "выше".

Авторы Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали требования Украины, которые она озвучила на переговорах с российской стороной в Стамбуле.

Эксперты считают, что требования Киева по Крыму и Донбассу приняты не будет. Украинская сторона предлагает решать статус регионов в течение 15 лет без применения военной силы. При этом Донбасс будет разделен. Авторы Telegram-канала считают, что позиция РФ готовит украинское общество к территориальным потерям.

Они также уверены, что деэскалация на севере Украины связана с ситуацией на Донбассе, на которой хотят сосредоточиться. Скорее всего, бои там будут ожесточеннее.

В ООН надеются, что договоренности Москвы и Киева превратятся в конкретные действия.

Фото: Telegram / Владимир Мединский