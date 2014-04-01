Эксперты оценили требования украинской стороны на переговорах в Стамбуле

Авторы Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали требования Украины, которые она озвучила на переговорах с российской стороной в Стамбуле.
Эксперты считают, что требования Киева по Крыму и Донбассу приняты не будет. Украинская сторона предлагает решать статус регионов в течение 15 лет без применения военной силы. При этом Донбасс будет разделен. Авторы Telegram-канала считают, что позиция РФ готовит украинское общество к территориальным потерям.
Они также уверены, что деэскалация на севере Украины связана с ситуацией на Донбассе, на которой хотят сосредоточиться. Скорее всего, бои там будут ожесточеннее.
В ООН надеются, что договоренности Москвы и Киева превратятся в конкретные действия.
Фото: Telegram / Владимир Мединский
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