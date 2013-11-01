ООН надеется, что договоренности Москвы и Киева превратятся в конкретные действия

Представитель генсека прокомментировал итоги встречи российско-украинской делегации в Стамбуле.

ООН надеется, что договоренности Москвы и Киева, достигнутые в рамках переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле, превратятся в конкретные действия с обеих сторон. Такими сведениями с журналистами на брифинге в международной организации поделился официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Полагаю, что для нас важно, чтобы эти договоренности как можно скорее были преобразованы в конкретные соглашения и действия на земле. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Дюжаррик рассчитывает на то, что что дальнейшие действия России и Украины позволят ООН помочь доставить гуманитарные грузы для нуждающегося мирного населения, а также приведут к прекращению огня.

ООН обеспокоена дрейфующими минами в Черном море.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций