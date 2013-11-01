ООН надеется, что договоренности Москвы и Киева превратятся в конкретные действия

ООН надеется, что договоренности Москвы и Киева, достигнутые в рамках переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле, превратятся в конкретные действия с обеих сторон. Такими сведениями с журналистами на брифинге в международной организации поделился официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Полагаю, что для нас важно, чтобы эти договоренности как можно скорее были преобразованы в конкретные соглашения и действия на земле.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Дюжаррик рассчитывает на то, что что дальнейшие действия России и Украины позволят ООН помочь доставить гуманитарные грузы для нуждающегося мирного населения, а также приведут к прекращению огня.
ООН обеспокоена дрейфующими минами в Черном море.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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