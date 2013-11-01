ООН обеспокоена дрейфующими минами в Черном море

Стефан Дюжаррик рассказал о позиции генсека Всемирной организации.

ООН серьезно обеспокоена сообщениями о дрейфующих минах в Черном море. Соответствующее заявление перед журналистами в рамках брифинга сделал официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик. Обстановку в акватории региона он оценил как вызывающей "чрезвычайную озабоченность", так как Черное море имеет важное значение для продовольственных поставок.

Мы отслеживаем эти сообщения. Любое минирование международных вод вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Данный район имеет критически важное значение для экспорта продовольствия со стороны России и Украины. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций