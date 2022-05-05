Траур в Челябинской области объявлен 24 октября после взрыва на заводе в Копейске

В память о погибших по всему региону будет приспущены государственные флаги, а культурным заведениям и телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от проведения праздничных мероприятий.

Пятница, 24 октября, объявлена днем траура в Челябинской области в связи с трагическими событиями на заводе в Копейске, где произошёл взрыв и пожар. Об этом объявил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

В память о погибших по всему региону будет приспущены государственные флаги, а культурным заведениям и телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от проведения праздничных мероприятий.

Текслер подтвердил гибель десяти человек и госпитализацию пяти пострадавших, находящихся в тяжёлом состоянии. Причина трагедии остаётся неясной, однако версию нападения беспилотника исключили сразу.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о нарушении норм промышленной безопасности на опасных объектах промышленности. Ведётся осмотр территории, проводятся опросы потерпевших и свидетелей происшествия.

Прокуратура Челябинской области взяла ситуацию под особый контроль.

Катастрофическое событие случилось накануне вечером на территории производственного цеха. Основная версия следствия — ошибка в технологическом процессе.

