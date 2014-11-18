На заводе в Копейске под Челябинском прогремел взрыв. Погибли четверо

Под Челябинском в Копейске произошел взрыв на одном из предприятий. Есть жертвы, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет.
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области
Погибли четыре человека, также есть пострадавшие. Всего на смене находились 15 сотрудников. После хлопка начался пожар.
В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается.
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области
Ранее мы рассказывали о том, что возле военной части в Ставрополе произошел взрыв, пострадала женщина.
Фото: Telegram / 74.RU | Новости Челябинска
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все