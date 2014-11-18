На заводе в Копейске под Челябинском прогремел взрыв. Погибли четверо

Всего на смене находились 15 сотрудников.

Под Челябинском в Копейске произошел взрыв на одном из предприятий. Есть жертвы, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

Погибли четыре человека, также есть пострадавшие. Всего на смене находились 15 сотрудников. После хлопка начался пожар.

В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

