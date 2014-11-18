  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На заводе в Копейске под Челябинском прогремел взрыв. Погибли четверо
Сегодня, 22:48
58
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На заводе в Копейске под Челябинском прогремел взрыв. Погибли четверо

0 0

Всего на смене находились 15 сотрудников.

Под Челябинском в Копейске произошел взрыв на одном из предприятий. Есть жертвы, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. 

На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. 

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области 

Погибли четыре человека, также есть пострадавшие. Всего на смене находились 15 сотрудников. После хлопка начался пожар. 

В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. 

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области 

Ранее мы рассказывали о том, что возле военной части в Ставрополе произошел взрыв, пострадала женщина. 

Фото: Telegram / 74.RU | Новости Челябинска 

Теги: взрыв, копейск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии