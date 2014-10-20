  1. Главная
Возле военной части в Ставрополе произошел взрыв, пострадала женщина
Сегодня, 21:19
Подозреваемого мужчину доставили в отдел для допроса.

В Ставрополе у военной части на улице Серова вечером 22 октября произошел взрыв. Как пишет Mash, подозреваемый задержан. 

По предварительным данным, злоумышленник оставил взрывное устройство в детской коляске, после чего скрылся. В момент хлопка за остановкой общественного транспорта пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу, передает "КоммерсантЪ". 

Подозреваемого мужчину доставили в отдел для допроса. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге арестован мужчина по делу о взорвавшейся посылке на почте. 

Фото: Telegram / 112 

Теги: происшествия, ставрополь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

