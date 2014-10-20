Возле военной части в Ставрополе произошел взрыв, пострадала женщина

Подозреваемого мужчину доставили в отдел для допроса.

В Ставрополе у военной части на улице Серова вечером 22 октября произошел взрыв. Как пишет Mash, подозреваемый задержан.

По предварительным данным, злоумышленник оставил взрывное устройство в детской коляске, после чего скрылся. В момент хлопка за остановкой общественного транспорта пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу, передает "КоммерсантЪ".

Подозреваемого мужчину доставили в отдел для допроса. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Telegram / 112