Возле военной части в Ставрополе произошел взрыв, пострадала женщина

В Ставрополе у военной части на улице Серова вечером 22 октября произошел взрыв. Как пишет Mash, подозреваемый задержан.
По предварительным данным, злоумышленник оставил взрывное устройство в детской коляске, после чего скрылся. В момент хлопка за остановкой общественного транспорта пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу, передает "КоммерсантЪ".
Подозреваемого мужчину доставили в отдел для допроса. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге арестован мужчина по делу о взорвавшейся посылке на почте.
Фото: Telegram / 112
