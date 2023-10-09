В Петербурге арестован мужчина по делу о взорвавшейся посылке на почте

Он обвиняется в теракте.

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу Газинура Шамсиева, отправившего посылку с взрывчатым веществом, в результате чего в отделении "Почты России" на проспекте Обуховской Обороны произошел взрыв. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Шамсиев обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 205 УК РФ — террористический акт. Невский районный суд постановил содержание под стражей до 24 ноября. Мужчина возражал против заключения под стражу и просил назначить иную меру пресечения.

По данным следствия, в отправленной посылке находился желтый полимерный тубус с неустановленным взрывчатым веществом. В отделении почты были эвакуированы 10 человек, пострадавших нет. Правоохранители считают, что действия фигуранта имели умышленный характер и были направлены на дестабилизацию работы органов власти и почтового оператора.

Фото: Объединенная пресс-службе судов города