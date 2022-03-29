Токаря из Петербурга заподозрили в подготовке теракта после взрыва посылки

Полицейские задержали мужчину в его коммунальной квартире.

В Петербурге 24 сентября на почте сдетонировала посылка, в результате чего 62-летний токарь оказался фигурантом дела о теракте.

Следствие в Санкт-Петербурге готовится обратиться в суд с ходатайством об аресте 62-летнего токаря из Невского района, которого подозревают в причастности к теракту. Инцидент произошел вечером 24 сентября в почтовом отделении на проспекте Обуховской Обороны, где сдетонировала одна из его посылок.

По данным "Фонтанки", мужчина в течение нескольких дней приносил на почту более 20 коробок с вещами и самодельными устройствами, которые он планировал отправить в Татарстан. Среди содержимого оказалась конструкция с элементами пиротехники — картонными пыжами, электроспичками и гильзой без капсюля. Находка вызвала срабатывание группы разминирования ОМОН "Балтика".

Взрыв не привел к разрушениям и пострадавшим. Из здания почты эвакуировались 10 человек до приезда спасателей. В ночь на 25 сентября полицейские задержали мужчину в его коммунальной квартире на Рабфаковском переулке. По версии следствия, подозреваемый занимался экспериментами с различными материалами и рассматривал возможность создания антидронового оружия.

Фото: Piter.TV