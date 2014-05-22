Смольный поменяет даты конкурсов на закупку автобусов для транспортной реформы

Часть автобусов должны будут готовы выйти на маршрут уже в апреле 2022-го года.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" разместит новые лоты на сайте госзакупок в связи с изменениями в транспортной реформе. Учреждение отзовет ранее размещенные лоты и опубликует новые, с другой датой. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Новая дата начала предоставления услуг по перевозке пассажиров будет в 10 лотах. Напомним, что власти решили начинать реформу не в один день с июля 2022-го года, а переходить к ней постепенно в начале 4 месяцев.

На первом этапе, в апреле 2022 года, на маршруты выйдут 800 автобусов в полным сохранением трассы следования. В июне появятся новые маршруты и маршруты с изменением трассы, к этому моменту для них будет готова инфраструктура. На этом этапе задействуют около 700 автобусов. В июле инфраструктура должна быть готова к 1300 новым автобусам. Напомним, что от маршруток избавятся.

Реформу решили проводить в четыре месяца в связи с обращениями перевозчиков. Небольшие транспортные предприятия не могут приобрести, оснастить и ввести в строй крупную партию автобусов для начала работы по нескольким маршрутам.

Помимо ликвидации маршруток транспортная реформа также подразумевает появление новых остановок, площадок для отстоя, новых газоправочных станций и так далее.

Фото: Piter.TV