В трамвае "Славянка" установят отечественную систему оплаты и безопасности

Линию начнут строить уже в этом году.

Трамвайная сеть по маршруту Купчино — Шушары — Славянка получит новую систему обслуживания пассажиров, безопасности и оплаты проезда. Проектом займутся отечественные специалисты. Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2022 вице-президент ГК ИТЭЛМА Егор Чеботаев и гендиректор компании "БалтНедвижСервис" Дмитрий Панкратов.

Линию начнут строить уже в этом году. В современных трамваях пассажиры будут видеть на информационном табло расписание движения состава, сведения о времени прибытия и остановках. Кроме того, оплата проезда будет осуществляться с использованием турникетной линейки.

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Фото: Piter.tv