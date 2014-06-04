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В трамвае "Славянка" установят отечественную систему оплаты и безопасности
Сегодня, 9:43
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В трамвае "Славянка" установят отечественную систему оплаты и безопасности

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Линию начнут строить уже в этом году. 

Трамвайная сеть по маршруту Купчино — Шушары — Славянка получит новую систему обслуживания пассажиров, безопасности и оплаты проезда. Проектом займутся отечественные специалисты. Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2022 вице-президент ГК ИТЭЛМА Егор Чеботаев и гендиректор компании  "БалтНедвижСервис" Дмитрий Панкратов.

Линию начнут строить уже в этом году. В современных трамваях пассажиры будут видеть на информационном табло расписание движения состава, сведения о времени прибытия и остановках. Кроме того, оплата проезда будет осуществляться с использованием турникетной линейки.

Ранее на Piter.tv: центр Петербурга перекроют на время "Алых парусов".

Фото: Piter.tv

Теги: купчино - шушары - славянка, пмэф, славянка трамвай, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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