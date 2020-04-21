Центр Петербурга перекроют на время "Алых парусов"

На праздник выпускников, 24 июня, на Дворцовую набережную и Дворцовую площадь будут пускать только самих выпускников и сопровождающих их учителей

В этом году во время празднования "Алых парусов" центр Петербурга перекроют для пешеходов. После ковидного опыта убирать с центральных улиц не только транспорт, но и пешеходов станет традицией, заявила вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице во "Вконтакте".

На праздник выпускников, 24 июня, на Дворцовую набережную и Дворцовую площадь будут пускать только самих выпускников и сопровождающих их учителей. Билеты им выдадут накануне. Родители и другие желающие взглянуть на корабль будут смотреть на парусник, откуда смогут. Предполагается, что в этом году на празднике будет 60 тыс. человек.

Ранее мы писали, что Полина Гагарина станет одним из хедлайнеров шоу "Алые паруса". На сцене выступят молодые исполнители, которые прошли кастинг.

Фото: Вконтакте / Ирина Потехина, Piter.tv