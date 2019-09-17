Стало известно, когда планируют запустить трамвай из Купчино в Славянку

Трамвай по маршруту "Купчино – Шушары – Славянка" планируют запустить к 2024 году. Вопрос обсуждался 22 декабря на заседании правительства Петербурга с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым.
Концессионное соглашение о создании и использовании трамвайной сети подписано в 2019 году. За это время был разработан проект планировки, а затем согласован. Протяженность маршрута составит 20 км.
Александр Беглов отметил, что проект может иметь продолжение, так как на юге идет строительство жилья, а на территории бывшего совхоза "Детсосельский" появится кампус СПбГУ.
Предстоит решить вопрос транспортной доступности. Например, продлить трамвайную линию Купчино – Славянка до кампуса.
Александр Беглов.
Кроме того, трамвайная линия может быть продлена до аэропорта Пулково.
Фото: Piter.TV
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