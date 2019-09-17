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Стало известно, когда планируют запустить трамвай из Купчино в Славянку
Сегодня, 16:28
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, когда планируют запустить трамвай из Купчино в Славянку

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Губернатор предложил продлить трамвайную линию в будущем.

Трамвай по маршруту "Купчино – Шушары – Славянка" планируют запустить к 2024 году. Вопрос обсуждался 22 декабря на заседании правительства Петербурга с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым.

Концессионное соглашение о создании и использовании трамвайной сети подписано в 2019 году. За это время был разработан проект планировки, а затем согласован. Протяженность маршрута составит 20 км. 

Александр Беглов отметил, что проект может иметь продолжение, так как на юге идет строительство жилья, а на территории бывшего совхоза "Детсосельский" появится кампус СПбГУ. 

Предстоит решить вопрос транспортной доступности. Например, продлить трамвайную линию Купчино – Славянка до кампуса.

Александр Беглов.

Кроме того, трамвайная линия может быть продлена до аэропорта Пулково. 

Фото: Piter.TV

Теги: купчино - шушары - славянка, трамвай купчино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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