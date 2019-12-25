Опубликован проект планировки трамвайной линии из Купчино в Славянку

Протяженность трамвайной сети составит 21 километр, на маршруте будет 24 остановки.

На сайте Смольного появился проект планировки трамвайной сети по маршруту Купчино – Шушары – Славянка. Протяженность трамвайной сети составит 21 километр, а пропускная способность – 660 пар в сутки.

Согласно проекту, трамвайная линия пройдет рядом с объектом культурного наследия – артиллерийским ДОТом. Ожидается, что трамвай между Купчино и Славянкой сократит пассажирам время нахождения в дороге на 22,5 минуты.

Строительные работы планируют начать в следующем году, а закончить – в 2024 году. На этом маршруте предусмотрено 24 остановки. На линию выйдут 24 трамвая, максимальная скорость которых составит 60 км/ч. Общий объем инвестиций превысит 25 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV