Опубликован проект планировки трамвайной линии из Купчино в Славянку

На сайте Смольного появился проект планировки трамвайной сети по маршруту Купчино – Шушары – Славянка. Протяженность трамвайной сети составит 21 километр, а пропускная способность – 660 пар в сутки.
Согласно проекту, трамвайная линия пройдет рядом с объектом культурного наследия – артиллерийским ДОТом. Ожидается, что трамвай между Купчино и Славянкой сократит пассажирам время нахождения в дороге на 22,5 минуты.
Строительные работы планируют начать в следующем году, а закончить – в 2024 году. На этом маршруте предусмотрено 24 остановки. На линию выйдут 24 трамвая, максимальная скорость которых составит 60 км/ч. Общий объем инвестиций превысит 25 млрд рублей.
Ранее мы писали, что с 2022 года проезд в петербургском транспорте подорожает на 5 рублей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все