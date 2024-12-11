Трамп репостнул высказывание Путина о зависимости Европы от Америки

Президент выразил солидарность с мнением главы российского государства.

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Truthsocial статью издания CNBC, в которой цитируются слова Владимира Путина.

В интервью Павлу Зарубину от 3 февраля Президент России намекал на зависимость Европы от американского политического курса, и Трамп репостнул данный фрагмент интервью к себе в профиль.

Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он довольно быстро наведет там порядок <...> все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Владимир Путин, Президент России

Ранее на Piter.TV: Песков вновь не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах Путина и Трампа.

Фото: Белый дом