Трамп репостнул высказывание Путина о зависимости Европы от Америки

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Truthsocial статью издания CNBC, в которой цитируются слова Владимира Путина.
В интервью Павлу Зарубину от 3 февраля Президент России намекал на зависимость Европы от американского политического курса, и Трамп репостнул данный фрагмент интервью к себе в профиль.
Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он довольно быстро наведет там порядок <...> все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком.
Владимир Путин, Президент России
Ранее на Piter.TV: Песков вновь не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах Путина и Трампа.
Фото: Белый дом
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