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Песков вновь не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах Путина и Трампа

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В Москве не смогли прокомментировать материал The New York Post.

В Кремле снова заявили о том, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть публикации в СМИ о контактах политических лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 февраля сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. 

Я вчера сделал заявление на этот счет. Ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее американская газета The New York Post написала статью о том, что лидер Белого дома Дональд Трамп сообщил об обсуждении по телефону с коллегой из Москвы Владимиром Путиным путей мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Дмитрий Песков в воскресенье, 9 февраля, сообщил прессе о том, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Он добавил, что коммуникации между Москвой и Вашингтоном ведутся по разным каналам. 

Песков: санкции США против МУС не касаются России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: the new york post, дмитрий песков, кремль, телефонный разговор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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