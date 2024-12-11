Песков вновь не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах Путина и Трампа

В Москве не смогли прокомментировать материал The New York Post.

В Кремле снова заявили о том, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть публикации в СМИ о контактах политических лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 февраля сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

Я вчера сделал заявление на этот счет. Ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее американская газета The New York Post написала статью о том, что лидер Белого дома Дональд Трамп сообщил об обсуждении по телефону с коллегой из Москвы Владимиром Путиным путей мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Дмитрий Песков в воскресенье, 9 февраля, сообщил прессе о том, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Он добавил, что коммуникации между Москвой и Вашингтоном ведутся по разным каналам.

Песков: санкции США против МУС не касаются России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости