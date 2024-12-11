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Песков: санкции США против МУС не касаются России

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В Кремле отреагировали на введение Вашингтоном санкций в адрес МУС.

Москва не признает юрисдикцию Международного уголовног суда,  так как не является участником соответствующего статута. В связи с таким положением американское санкционное давление на МУС не является "нашим делом". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 6 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. 

Мы же не является участниками статута соответствующего, и, соответственно, мы МУС не признаем. Это касается американцев, у них свое отношение к МУС, и это не наше дело.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: дмитрий песков, кремль, мус, санкции
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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