В Москве прокомментировали слова Кита Келлога о

В Кремле призвали набраться терпения в вопросе мирных переговоров по Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 6 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил, что у него нет желания отвечать на каждое сообщение из Вашингтона по региональному конфликту на Украине. Таким образом он ответил на слова американского лидера из Белого дома Дональда Трампа, который говорил о том, что он хотел ы для начала добиться перемирия, а уже потом приступать к переговорам об урегулировании кризиса.

Много сообщений, которые потом опровергаются, поэтому нет возможности и желания на каждое подобное сообщение реагировать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле указали, что пока что чего-то субстантивного на этот у США и России нет. Россия призывает журналистов набраться терпения.

Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости