Встреча американского Президента с Владимиром Путиным пройдет под эгидой празднования победы во Второй мировой войне.

Французское издание Le Point опубликовало статью, в которой предполагается, что в случае успешного урегулирования ситуации в Украине Дональд Трамп приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

В таком случае, как отмечает автор статьи, это станет важным символическим жестом, поскольку в действительности он и Владимир Путин будут праздновать не "победу союзных сил в 1945 году, но совместную победу американского и российского лидеров на мирных переговорах по Украине".

Таким образом Трамп признает истинность тезиса российского Президента о сходстве нынешнего "киевского режима" с нацистской Германией. Также, по замечанию автора статьи Le Point, такой жест станет "невероятным унижением" для Европы.

Ранее, напомним, мы писали, что Владимир Зеленский положительно оценил результаты встречи с Китом Келлогом и отметил готовность Украины пойти на "действительно полезную" сделку с американским Президентом.

Фото: YouTube / Hindustan Times