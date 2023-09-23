Зеленский: Украина готова к полезному соглашению с Президентом США

Президент положительно оценил итоги встречи с Китом Келлогом.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о результатах встречи со спецпосланником Трампа по урегулированию ситуацию в стране Китом Келлогом. Он положительно оценил обсуждение и отметил, что в ходе беседы был предложен самый быстрый и конструктивный путь достижения результата, – следует из поста в личном Telegram-канале Зеленского.

Украинский президент подчеркнул, что в его силах сделать мир надежным и длительным и что страна готова к "сильному и действительно полезному соглашению" с Дональдом Трампом по инвестициям и гарантиям безопасности.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Киев довольно грубо обошелся с министром финансов США.

Видео: Telegram / Zelensky / Official