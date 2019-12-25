Токаев приедет в Петербург на неформальный саммит СНГ

Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Константиновском дворце.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в неформальном саммите СНГ, который состоится 7 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Константиновском дворце. Приехать в этот день не сможет президент Кыргыстана Садыр Жапаров. Вместо себя Жапаров направил государственного секретаря Суйунбека Касмамбетова.

Официальный саммит СНГ состоится в Астане 14 октября.

Фото: kremlin.ru (архив 2021 год)