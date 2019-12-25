  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Президент Кыргыстана не приедет в Петербург на неформальный саммит СНГ
Сегодня, 9:35
51
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Президент Кыргыстана не приедет в Петербург на неформальный саммит СНГ

0 0

Глава государства объяснил это своей занятостью.

Президент Кыргыстана Садыр Жапаров не приедет на неформальный саммит СНГ в Петербурге, который состоится 7 октября. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-секретаря президента Эрбола Султанбаева.

Саммит пройдет в день рождения Владимира Путина. Сегодня ему исполняется 70 лет. 

Ввиду рабочего графика президент Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

говорится в сообщении Султанбаева.

При этом для передачи поздравительного послания Жапаров направил государственного секретаря Суйунбека Касмамбетова.

Встреча лидеров стран СНГ пройдет в Константиновском дворце в Стрельне. 

Фото: официальная сайт президента РФ

Теги: неформальный саммит, снг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии