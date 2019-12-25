Президент Кыргыстана не приедет в Петербург на неформальный саммит СНГ

Президент Кыргыстана Садыр Жапаров не приедет на неформальный саммит СНГ в Петербурге, который состоится 7 октября. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-секретаря президента Эрбола Султанбаева.
Саммит пройдет в день рождения Владимира Путина. Сегодня ему исполняется 70 лет.
Ввиду рабочего графика президент Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
говорится в сообщении Султанбаева.
При этом для передачи поздравительного послания Жапаров направил государственного секретаря Суйунбека Касмамбетова.
Встреча лидеров стран СНГ пройдет в Константиновском дворце в Стрельне.
Фото: официальная сайт президента РФ
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