Опубликован тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей

Премьера состоится уже 3 сентября.

На YouTube-канале Amazon Prime Video вышел тизер мюзикла "Золушка".

В современном прочтении известной сказки, у девушки, которая живет с мачехой и вредными сестрами, появится гендерно-нейтральная фея-крестная. Фею сыграл актер Билли Портер.

Роль Золушки исполнила певица Камила Кабельо. Принца сыграл Николас Галицын, а короля – Пирс Броснан. Премьера состоится уже 3 сентября.

Ранее актер фильма "Золушка" Билли Портер рассказал, что болен ВИЧ.

Видео: YoyTube / Amazon Prime Video