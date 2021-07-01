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Опубликован тизер "Золушки" с гендерно-нейтральной феей

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Премьера состоится уже 3 сентября.

На YouTube-канале Amazon Prime Video вышел тизер мюзикла "Золушка".

В современном прочтении известной сказки, у девушки, которая живет с мачехой и вредными сестрами, появится гендерно-нейтральная фея-крестная. Фею сыграл актер Билли Портер.

Роль Золушки исполнила певица Камила Кабельо. Принца сыграл Николас Галицын, а короля – Пирс Броснан. Премьера состоится уже 3 сентября.

Ранее актер фильма "Золушка" Билли Портер рассказал, что болен ВИЧ.

Видео: YoyTube / Amazon Prime Video

Теги: билли портер, золушка
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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