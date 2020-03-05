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Актер фильма "Золушка" Билли Портер рассказал, что болен ВИЧ
Сегодня, 9:58
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nastya960

Актер фильма "Золушка" Билли Портер рассказал, что болен ВИЧ

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Эту информацию он скрывал от общественности на протяжении 14 лет.

Сыгравший фею-крестную в новом фильме "Золушка" актер Билли Портер признался, что заражен ВИЧ. О наличии вируса артист рассказал журналу The Hollywood Reporter.

Актер рассказал, что скрывал свой ВИЧ-статус 14 лет. Об том не знала даже его мать. Билли Портер отметил, что он пытался наладить свою карьеру, а такая информация могла лишь стать способом для его дискриминации.

Выход "Золушки", где Портер сыграл гендерно-нейтральную фею-крестную, запланирован на сентябрь. Милонов уже потребовал запретить показ фильма в России.

Фото: Instagram / @theebillyporter

Теги: билли портер, фильм золушка
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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