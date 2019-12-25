Милонов потребовал запретить показ "Золушки" с гендерно-нейтральной феей

Он предложил отправить чиновников, которые все-таки захотят показать картину россиянам, на перевоспитание в Чечню.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал новую экранизацию "Золушки" с гендерно-нейтральной феей. Он потребовал запретить выход этого фильма в российский прокат. Об этом сообщает телеканал "360".

Милонов заявил, что "Золушка" – это детская сказка, поэтому в ней не должно быть никаких гендерных тем. Он считает, что "гомосексуальную "Золушку" нужно поставить под контроль всех чиновников и ФСБ.

Депутат выразил надежду, что никто не попытается поддержать прокат этого фильма в России. Тех чиновников, которые все-таки захотят показать картину россиянам, он предложил отправить на перевоспитание в Чечню.

Премьера музыкального фильма "Золушка" состоится осенью 2021 года. В новом фильме покажут современный взгляд на знакомую всем с детства сказку. Главную роль сыграла Камила Кабельо. Фею-крестную исполнит темнокожий гей Билли Портер. Режиссером выступила Кэй Кэннон ("Идеальный голос", "В активном поиске").

Ранее Amazon показал первые кадры из новой версии "Золушки".

Фото: Instagram / theebillyporter