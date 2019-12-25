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Суточное тестирование на COVID-19 охватило 29 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

Суточное тестирование на COVID-19 охватило 29 тысяч человек

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Объем тестирования растет.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29205 человек, сообщила пресс-служба Смольного. 

Под медицинским наблюдением находится 2603 человека. Из них 36 ― в обсерваторе, 494 ― контактные, 2073 ― на самоизоляции. Отметим, что количество горожан, находящихся под наблюдением медиков, растет. Так, например, 28 сентября, их количество составляло 1338. 

Специалисты обработали 234 вызова, поступивших по номеру "12" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. 

Накануне стало известно, что Смольный ужесточает масочный режим в транспорте. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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