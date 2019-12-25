Суточное тестирование на COVID-19 охватило 29 тысяч человек

Объем тестирования растет.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29205 человек, сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 2603 человека. Из них 36 ― в обсерваторе, 494 ― контактные, 2073 ― на самоизоляции. Отметим, что количество горожан, находящихся под наблюдением медиков, растет. Так, например, 28 сентября, их количество составляло 1338.

Специалисты обработали 234 вызова, поступивших по номеру "12" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне стало известно, что Смольный ужесточает масочный режим в транспорте.

Фото: Piter.TV