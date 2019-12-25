За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 26 тыс. человек

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26784 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 8502 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В субботу петербуржцы поставили рекорд по количеству вакцинированных в выходные. Первую инъекцию сделали 8201 человек, вторую — 2189. С сегодняшнего дня, 5 июля, в городе открывается еще 5 пунктов вакцинации.

Фото: Piter.TV