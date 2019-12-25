За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 34 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34541 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 22395 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне стало известно о том, что в Петербурге полностью завершили вакцинацию 26% взрослого населения. Чтобы избежать локдауна, необходимо привить 60% жителей Северной столицы (2 670 615 человек) до 31 августа. С 10 октября 2020 после прививки заболели 2594 человека, из них 1206 человек заболели коронавирусом после завершения вакцинации.

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