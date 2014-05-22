За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 28 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28590 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 9688 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
На минувших выходных процент распространения коронавируса в городе составил 1,16. В последние дни у пунктов вакцинации в торговых центрах выстраивались очереди, в связи с чем власти откроют дополнительные пункты.
Фото: Pexels / Polina Tankilevitch
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