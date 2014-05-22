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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 28 тыс. человек
Сегодня, 10:09
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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 28 тыс. человек

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По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28590 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 9688 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

На минувших выходных процент распространения коронавируса в городе составил 1,16. В последние дни у пунктов вакцинации в торговых центрах выстраивались очереди, в связи с чем власти откроют дополнительные пункты.

Фото: Pexels / Polina Tankilevitch

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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