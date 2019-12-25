В Петербурге до 1,16 вырос коэффициент распространения коронавируса

В Самарской области на фоне резкого роста заболеваемости показатель увеличился до 2,11 - максимума за все время распространения инфекции в стране.

В воскресенье, 27 июня, стало известно, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге увеличился до 1,16. Об это сообщил ТАСС со ссылкой на собственные расчеты, сделанные на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

Исследование проводили по данным из 10 регионов. Так, во всех 10 регионах страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор превышает единицу. В Москве показатель также продолжил рост и достиг отметки 1,09, в Ростовской области он равен 1,13, в Нижегородской области - 1,18, в Воронежской - 1,21, а в Красноярском крае - 1,24.

В Свердловской области коэффициент вырос до 1,28 (для региона это максимум с мая прошлого года), в Подмосковье сократился до 1,29, а в Иркутской области достиг 1,42. В Самарской области на фоне резкого роста заболеваемости показатель увеличился до 2,11 - максимума за все время распространения инфекции в стране.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем может заразить заболевший человек до момента изоляции.

Ранее Piter.tv писал, что Путин поручил вакцинировать от COVID-19 работающих мигрантов.

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