За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 39 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, нужно звонить по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39705 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 23569 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Клиническая картина при коронавирусе начала меняться. Теперь одним из симптомов заболевания является диарейный синдром. В Смольном считают, что в росте заболеваемости виновата молодежь, так как в основном молодые люди не хотят прививаться.

Фото: Unplash / Ilona Frey