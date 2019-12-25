За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 39 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39705 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 23569 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Клиническая картина при коронавирусе начала меняться. Теперь одним из симптомов заболевания является диарейный синдром. В Смольном считают, что в росте заболеваемости виновата молодежь, так как в основном молодые люди не хотят прививаться.
Фото: Unplash / Ilona Frey
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