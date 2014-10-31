Смольный обвиняет молодежь в росте заболеваемости коронавирусом

По мнению главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, молодежь виновата росте статистики заболеваемости, поскольку не вакцинируется и не носит маски.

Глава петербургского комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец снял с администрации Петербурга ответственность за рост заболеваемости коронавирусом и переложил ее на городскую молодежь. По мнению чиновника, молодое поколение не вакцинируется, не соблюдает масочный режим и ряд других ограничений, что и привело к росту статистики.

Однако с его мнением не согласен руководитель регионального отделения партии "Родина" Андрей Петров. По мнению политика, Смольный также виноват в росте болезни, потому как, хоть вакцинация и важна, в Петербурге созданы все условия для распространения вируса. Например, в общественном транспорте ездят без масок, пляжи и улицы заполнены людьми, в Петербург приехали туристы. По словам Петрова, организация фан-зон на чемпионат Европы по футболу иллюстрирует работу чиновников и комитета здравоохранения: никакой социальной дистанции. Также Петров напомнил большие очереди карет скорой помощи у больниц. Он придерживается мнения, что за много лет чиновники до сих пор не смогли проработать маршрутизацию работы бригад скорой помощи, учитывая, что население города постоянно растет.

Как не было у нас условий для оперативной помощи больным, так и нет. Как не было нормальных условий для работы врачей, так и нет. Я считаю, что есть все основания для смены руководителя комитета Андрей Петров

Ранее мы писали, что суды Петербурга перешли на особый режим работы из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv